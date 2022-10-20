Кассово-инкассаторской службе Сбера исполнилось 30 лет

Профессиональный праздник сегодня отмечают более 13 тысяч инкассаторов и сотрудников кассовых подразделений Сбера: всех, кто отвечает за мониторинг маршрутов, связь, обучение, организацию процессов и внедрение инноваций службы.

30 лет назад было создано подразделение, которое стало основой современной кассово-инкассаторской службы банка.

В Сбере подчеркивают, что главные приоритеты в работе данной службы — безопасность сотрудников и ценностей, с которыми они работают.

Инкассаторы банка оснащены самыми современными средствами защиты. Денежные средства перевозятся в спецконтейнерах, их использование делает нападение на бригаду инкассаторов бессмысленным.

За обстановкой на маршрутах следит спецслужба мониторинга, которая в нештатной ситуации удаленно блокирует двери и двигатель спецавтомобиля.

Для профессиональной подготовки сотрудники проходят регулярные выездные учения и ситуативные тренировки на VR-тренажерах.

В работе службы используются самые современные и эффективные технологии. В кассовых подразделениях действуют роботизированные участки пересчета денежных средств.

Инкассаторы получают задание и маршрут следования, принимают и сдают денежные средства по штрихкоду, регистрируют подпись клиента с помощью мобильного терминала сбора данных. С него вся информация о перемещении ценностей поступает в системы банка, и средства зачисляются клиенту онлайн на счет.

В пилотном режиме применяется еще несколько перспективных технологий: AI-видеоаналитика на маршрутах и в кассовых подразделениях, спецконтейнеры собственного производства, голосовой ассистент по обслуживанию банкоматов, сообщают в компании.

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ежедневно через кассово-инкассаторские центры компании проходят миллионы бумажных купюр и тонны металлических денег.

«Главная ценность и гордость службы — люди. Они всегда берут на себя ответственность и находят решения сложнейших задач. От них исходят уверенность и надежность, им доверяют, на них полагаются миллионы клиентов Сбера», — сказал Кузнецов.