Экономика Армении вырастет по итогам 2022 года на 13% за счет притока россиян

Размер ВВП Армении по итогам 2022 года значительно вырастет, увеличение экономики составит 13%. Это будет обусловлено массовым притоком граждан России в страну, приводит слова председателя Центробанка (ЦБ) Армении Мартина Галстяна агентство Arka news.

«Сейчас мы видим огромный приток россиян и ожидаем 13%-й экономический рост в этом году. Мы видим 25%-й рост человеческого капитала в ИТ-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — заявил Галстян в ходе выступления на годовой конференции Международного валютного фонда (МВФ).

При этом изначально ЦБ Армении прогнозировал рост экономики страны на уровне примерно 5% из-за конфликта на Украине. Позже валютный регулятор был вынужден резко снизить прогноз до 1,6% из-за тесных финансовых и производственных связей республики с Россией. Однако в настоящее время есть все предпосылки для пересмотра в сторону более чем двукратного увеличения предыдущего прогноза, пояснил Галстян.

20 октября аналитики онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip составили список самых популярных направлений среди россиян для поездок в ноябре. Лидером рейтинга стала Турция с долей поисковых запросов 8,6%. В топ-3 также вошли Узбекистан (6,7%) и Таиланд (4,5%). Армения вошла в десятку наиболее привлекательных стран для поездок в ноябре у россиян — доля поисковых запросов с упоминанием этой страны на сервисе составила 3%.