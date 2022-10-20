Мишустин поручил направить 1 триллион рублей из ФНБ для компенсации бюджетного дефицита

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Правительство России направит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджетного дефицита в 2022 году. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Распоряжение Минфину <....> направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в объеме 1 трлн рублей», — говорится в документе.

По состоянию на 1 октября 2022 года, объем ФНБ составил 10,792 трлн рублей. С сентября он сократился на 1,078 трлн. Кроме того, на счетах фонда в Центробанке (ЦБ) находилось €49,2 млрд, £5,3 млрд, 768 млрд иен, 310 млрд юаней, ₽264 млн рублей и 555 тонн золота.

22 сентября РИА «Новости» со ссылкой на документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сообщило, что дефицит федерального бюджета России по итогам 2022 года составит 1,313 трлн рублей. Эта сумма составляет 0,9% ВВП.

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