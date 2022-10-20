Центробанк Киргизии не будет вмешиваться в вопросы обслуживания карт «Мир»

Национальный банк Киргизии не станет вмешиваться в работу коммерческих банков республики в вопросе обслуживания российских платежных карт «Мир». Слова представителя пресс-службы ЦБ азиатской страны приводит РИА Новости.

«Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных указанным конституционным законом и законодательством Кыргызской Республики», — заявил собеседник агентства.

В то же время Центробанк не будет оказывать на местные коммерческие финансовые организации по восстановлению приема карт «Мир» — это их самостоятельное решение. Сейчас в стране пять банков отказались принимать их — «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон» и «Банк Азии».

«В этой связи возможно принятие коммерческими банками определенных мер или ограничений при работе с той или иной платежной системой», — заключил представитель ЦБ Киргизии.

Последней финансовой организацией страны, которая прекратила прием российских карт «Мир», стал «Банк Азии». С 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах.