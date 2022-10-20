Регулятор ФРГ предупредил о возможном дефиците газа зимой

Федеральное сетевое агентство Германии не исключило, что в стране может возникнуть дефицит газа «уже к концу февраля». Об этом сообщает портал Focus online.

Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию «не позднее начала 2023 года». Еще одним условием агентство назвало «достаточно умеренное» снижение импорта газа в ФРГ и возможное увеличение его экспорта в другие страны Евросоюза.

При ухудшении экспортно-импортной динамики и сокращении доступных запасов с текущих 97 до 51 гигаватт-часа, угроза дефицита газа возникнет «уже в конце февраля», отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за активных поставок сжиженного природного газа (СПГ) и высокого уровня заполняемости газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона. Смягчению роста биржевых цен на газ также будет способствовать относительно теплая погода в октябре на территории стран Евросоюза. В то же время компенсировать резкое сокращение поставок российского газа позволяет высокая активность танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) в портах южноевропейских стран.