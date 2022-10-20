Топливо в Европе подешевело на фоне закупок СПГ и заполнения газовых хранилищ

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Bernadett Szabo/Reuters

Цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за активных поставок сжиженного природного газа (СПГ) и высокого уровня заполняемости газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона. Эти факторы создали относительный избыток предложения, сообщает «Коммерсантъ».

«Фьючерсы на газ стабилизировались, цена на ноябрь пока установилась на уровне около $1,3 тыс. за 1 тыс. кубометров. На спотовом рынке стоимость газа «на сутки вперед» продолжает падать и уже достигает $645 за 1 тыс. кубометров», — говорится в материале.

Смягчению роста биржевых цен на газ также будет способствовать относительно теплая погода в октябре на территории стран Евросоюза. В то же время компенсировать резкое сокращение поставок российского газа позволяет высокая активность танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) в портах южноевропейских стран.

«Танкеры с СПГ стабильно приходят в Европу, отчасти компенсируя снижение поставок трубопроводного газа из РФ. У берегов Испании и Португалии стоят десятки судов, ожидающих своей очереди на разгрузку», — сообщается в статье.

В то же время по итогам третьего квартала уровень потребления газа в ЕС сократился примерно на 10%, до 65,6 млрд кубометров. Импорт СПГ за это время, напротив, резко вырос — на 103%, до 27 млн тонн.

20 октября агентство Reuters сообщила, что власти Евросоюза вряд ли смогут договориться между собой о вводе предельных цен на газ. Этому помешает неприятие этой меры со стороны крупных экономик региона — Германии и Нидерландов. Поддерживают инициативу около 15 европейских стран, включая Францию и Польшу.

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