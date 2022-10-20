С российского рынка может уйти первая западная фармкомпания

Финская компания Orion Pharma (OP) приступила к ликвидации российского офиса — его планируют закрыть до конца года. Если она так сделает, то это будет первый известный случай ухода зарубежной фармацевтической компании из РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

По словам источника, в настоящее время идут увольнения сотрудников местного подразделения. Источник газеты, близкий к топ-менеджменту OP, подтвердил данную информацию.

Издание также обратило внимание, что на крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob не размещено ни одной открытой вакансии со стороны данной компании.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года фармакологические компании в России решили не проводить или приостановили почти 50% запланированных клинических исследований инновационных лекарств.

До этого заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков заявил, что ведомство фиксирует логистические проблемы с поставками медицинских изделий из-за рубежа. Он добавил, что из 9 тыс. медицинских изделий, которые потребляются российской системой здравоохранения, 1,6 тыс. производятся только в «недружественных странах».