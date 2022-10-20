РИА Новости: продажи йода на маркетплейсах выросли в России в сентябре в разы

Продажи йода на российских маркетплейсах увеличились в сентябре в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом выросла и средняя цена, а также объем ассортимента этого товара на площадках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Sellematics.

В публикации отмечается, что за месяц на Ozon было продано 17793 позиции, на Wildberries — 7262 (в сентября 2021 года — 4119 и 2606 соответственно). При этом средняя цена на йодосодержащие лекарства и витамины за год выросла на обеих площадках на 35%, до 1055 руб. на Ozon и 1026 руб. на Wildberries.

Агентство подчеркивает, что на Ozon минимальная цена составляет 99 руб. за йод, а максимальная — 7999 за йодосодержащие витамины. На Wildberries же минимальная цена начинается от 50 руб. за дезинфицирующий йод и доходит до 6950 руб. за лечебное питание «Йодорол».

Ранее стало известно, что в финских аптеках ограничили продажу препаратов йода на фоне призывов правительства запастись ими.

Препараты йода используются для защиты и профилактики радиационного поражения. Ажиотажный спрос возник на фоне спекуляций насчет возможных российских ядерных ударов по Украине.