Маск раскритиковал ФРС США из-за повышения учетных ставок

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал действия Федеральной резервной системы США (ФРС), назвав завышенными текущие учетные ставки. Об этом он заявил на презентации квартальных результатов компании Tesla, гендиректором которой является, передает телеканал CNBC.

«ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало», — сказал бизнесмен.

По его мнению, ФРС это поймет и снизит учетные ставки.

Также Маск высказался о текущем состоянии экономики в Северной Америке. Предприниматель назвал его «довольно хорошим» в отличие от Европы, которая столкнулась с проблемами из-за подорожания энергоносителей и Китаем, где есть сложности на рынке недвижимости.

Ранее издание The Atlantic писало, что попытки Федеральной резервной системы США по обузданию инфляции в стране, когда поднимается ключевая ставка, лишь вредит всей мировой экономике.

По данным издания, рост процентных ставок приводит к тому, что инвесторы пытаются найти для себя стабильные нормы прибыли. Для этого они скупают американские облигации, причем за доллары, что отрицательно влияет на валюты других стран.

Авторы статьи посчитали, что те страны, где валюты обесцениваются, вступают в рецессию, что только лишь усугубляет ситуацию с курсом национальных валют по отношению к доллару. Это, в свою очередь, приводит к невозможности выплаты внешнего долга. На фоне этого центробанки в разных странах также поднимают процентные ставки, что приводит к всеобщему спаду в экономике.