Банк России: после начала частичной мобилизации россияне стали экономить на такси

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Россияне после начала частичной мобилизации в стране начали еще больше экономить на повседневных вещах и отказываться от необязательных трат, например развлечений или такси. Информация об этом содержится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

Отмечается, что на сберегательную модель поведения россияне переключились еще в первой половине года. Граждане перешли на «режим экономии» на фоне падения реальных располагаемых доходов, ухудшения потребительских настроений и нарастания неопределенности после обострения геополитического кризиса.

Аналитики регулятора почеркнули, что частичная мобилизация «в условиях низкой безработицы создает новые вызовы для производственных процессов <...> и негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности».

В конце августа аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ сообщили, что 39% россиян совсем не откладывают деньги и тратят все средства на текущие нужды.

В начале октября президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин заявил, что больнее всего экономический кризис ударил не по бедному населению, а по среднему классу. По его словам, по товарам-индикаторам, которые скупаются быстрее всего, можно определить потребительскую панику среди бедных. Однако сейчас такое население не впадает в паническое состояние.

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