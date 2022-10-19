Власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу» для выплат «Газпрому»

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Anton Vaganov/Reuters

Власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу», чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом» без риска прекращения поставок. Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит «Молдовагаз» полностью оплатить «Газпрому» потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь», — написал он.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии собирается завершить аудит долга перед российской компанией «Газпром» к январю, а также подписать соглашение по его погашению.

4 октября компания «Газпром» указала Молдавии на неоднократные нарушения условий их контракта по сроку оплаты за поставленный газ, в связи с чем предприятие напомнило о своем праве расторгнуть договор «в любой момент».

До этого Спыну заявил, что российский энергохолдинг «Газпром» нарушает условия контракта на поставки газа в Молдавию, сокращая объемы суточного экспорта в республику.

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