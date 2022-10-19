В США в 2021 году произошел всплеск рождаемости на фоне карантина и удаленной работы

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Американские экономисты зафиксировали всплеск рождаемости в США по итогам 2021 года. Об этом говорится в отчете Национального бюро экономических исследований.

Эксперты подсчитали, что уровень рождаемости в стране в 2021 году увеличился на 6,2% относительно периода 2015 — 2019 годов. Одной из причин назвали удаленную работу. Хотя в начале пандемии коронавируса аналитики предсказали резкое падение рождаемости.

«Это первая рецессия, когда мы действительно наблюдаем рост рождаемости», — сказал профессор Северо-Западного университета Ханнес Швандт.

В середине сентября агентство Bloomberg сообщило, что население Южной Кореи может сократиться в XXI веке вдвое. По информации издания, снижение уровня рождаемости угрожает республике еще с 2018 года. Главной причиной этому назвали резкое увеличение расходов родителей при появлении ребенка.

В августе издание РБК написало, что с января по июнь 2022 года в России родилось чуть более 635 тыс. детей. Это на 6,3% меньше относительно аналогичного периода 2021 года. Согласно данным Росстата, число новорожденных в России сокращается с 2014 года.

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