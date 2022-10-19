Товарооборот между Россией и Грузией вырос на 50%, до $1,7 млрд с начала 2022 года

В Грузии сообщили о росте товарооборота с Россией на 50% с начала 2022 года

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РИА «Новости»

Россия нарастила товарооборот с Грузией с января по сентябрь 2022 года в полтора раза или 50%, до $1,7 млрд. Информация об этом содержится в отчете Национальной службы статистики Грузии.

Отмечается, что на сегодняшний день Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. Третье место занимает Китай. За первые девять месяцев 2022 года доля России в объеме внешней торговли Грузии составила 12,6%.

За указанный период Тбилиси продал Москве товаров на сумму $473,2 млн. Россия купила у Грузии, в том числе 44 тысячи тонн натуральных вин, 54 тысячи тонн ферросплавов (сплавов железа), более 3,2 тысячи легковых автомобилей, а также более 7,6 тысячи тонн спиртных напитков.

В августе председатель Национального агентства вина Леван Мехузла сообщил, что в течение пяти лет Грузия может сократить экспорт вина в Россию и уменьшить долю страны в общем объеме поставок с 60% до 40%.

На этой неделе пресс-служба Национального банка Грузии сообщила, что по итогам первых девяти месяцев 2022 года из России в Грузию перевели $1,135 млрд или 70,8 млрд руб. Этот показатель оказался в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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