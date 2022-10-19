В ДНР заявили о дефиците 6 тысяч работников на шахтах республики

Шахтам Донецкой народной республики (ДНР) необходимо около 5-6 тыс. работников для нормального и бесперебойного функционирования, а также роста добычи угля. Об этом ТАСС заявил министр угля и энергетики региона Андрей Чертков.

Чтобы нарастить экспорт, надо нарастить добычу. Чтобы нарастить добычу, нужны люди. Нужно 5-6 тыс. человек», — отметил Чертков.

По его словам, в прошлом году на экспорт от республики пошло 2 млн тонн угля, в 2022 году – 400 тыс. тонн. Размер экспорта упал из-за спецоперации. При этом сейчас все бросились обеспечивать углем станции, чтобы уголь был у жителей Донбасса.

Он также добавил, что на восстановление шахт на всей территории республики необходимо потратить 10 млрд рублей, а этот процесс займет около четырех лет.

17 октября ТАСС сообщил, что в НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника», входящем в «Ростех», разработали и протестировали систему магнитной связи, которая позволяет получать и передавать информацию на подводные и подземные объекты. Разработка сделана в первую очередь для шахтеров и подводников.

До этого политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что для полноценного восстановления Донецкой и Луганской народных республик как новых регионов России необходимы инвестиции в размере до одного триллиона рублей. Он указал на основные проблемы — разворованная при Украине и уничтоженная в ходе боевых действий большая часть промышленности, а также проблемы с угольными шахтами.