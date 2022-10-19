La Vanguardia: ЕС изучает возможность финансировать работу спутниковых систем на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель изучает возможность предложить членам сообщества финансировать работу спутниковых систем, обеспечивающих интернетом Украину. Об этом написала испанская газета La Vanguardia со ссылкой на источники.

По информации издания, Боррель может предложить послам 27 стран Евросоюза покрыть расходы для «поддержки критически важной системы связи Украины».

Отмечается, что средства могут выделить из Европейского фонда мира.

Ранее издание Politico сообщало, что Пентагон рассматривает возможность финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Позже американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине написал в своем Twitter, что больше не просит денег у американского военного ведомства.

19 октября предприниматель пояснил, что работу 11 тысяч терминалов Starlink на Украине из 25 тысяч оплачивают некоторые страны, компании и частные лица. На оплате остальных SpaceX Маска теряет по $20 млн в месяц.