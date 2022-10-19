Рекордное за 60 лет число британцев пересели на велосипед из-за роста цен на бензин

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Charles Platiau/Reuters

Рост цен на энергоносители, включая увеличение стоимости бензина, в Великобритании привел к тому, что все больше жителей страны стали пересаживаться на велосипеды вместо поездок на автомобилях. За последние четыре месяца количество велосипедистов увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает газета Times.

«За последние четыре месяца уровень велосипедного движения на 54 процента выше, чем до пандемии. Сейчас популярность этого вида транспорта превышает уровни, наблюдавшиеся во время пандемии, когда уровень использования велосипедов был самым высоким за последние 60 лет», — говорится в материале.

В то же время тенденция роста числа граждан, предпочитающих велосипед автомобилю, может продолжиться и в обозримом будущем. Этому будут способствовать высокие цен на бензин в Великобритании, предположила руководитель благотворительной организации Cycling UK Сара Митчелл.

«Резкий скачок числа британцев, использующих велосипед, был зафиксирован еще в марте, что соотносится с ростом цен на топливо и стоимости жизни в общем», — заключила она.

9 октября канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Надим Захави предрек усиление энергетического кризиса в Великобритании в предстоящий зимний отопительный сезон. Жители страны могут столкнуться с возможным отключением электричества. Однако в настоящее время сценарий веерной приостановки подачи энергии домохозяйствам оценивается как маловероятный.

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