Аналитик Демидов предсказал снижение цен на газ в Европе до $900 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе могут упасть до $900 за тысячу кубометров, что вполне закономерно для начала и конца отопительного сезона. Об этом «Ленте.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Дело в том, что сейчас ЕС начинает увеличивать откачку газа из хранилищ, соответственно, внешние поступления уже перестают быть такими критичными, ведь у стран достаточно собственных запасов. В итоге закупка падает, падает и цена», — отметил Демидов.

По его словам, сейчас трудно предположить, до каких точно отметок упадет цена на газ, так как текущие изменения цен никак не отвечают техническим параметрам. Однако вероятность снижения стоимости фьючеров до $900 вполне вероятно.

Он добавил, что цена может падать до середины ноября. Затем в европейский регион придет холодный период, из-за чего выкачка газа из хранилищ ускорится. Из-за этого вырастает необходимость снова их наполнить, отчего цены снова пойдут вверх.

18 октября РИА Новости, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE сообщало, что биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня опустились ниже $1200 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что доходы от экспорта Норвегии в сентябре выросли на 66,5% на фоне роста цен на энергоресурсы.