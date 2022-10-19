Производство и экспорт удобрений в России упали из-за проблем с логистикой и доставкой

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Производство и экспорт минудобрений в России продолжают падать из-за логистических трудностей с их доставкой в Европу. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники.

На фоне логистических трудностей снижение выпуска удобрений в период с января по август в России составило 2,5%. При этом объемы производства выросли на 4% по сравнению с показателями 2020 года. Больше всего сократился выпуск калийных удобрений – на 25,1%. При этом общий экспорт сократился на 11%, где больше всего упали поставки аммиачной селитры (почти 50%).

По словам источников издания на рынке, основные российские производители фосфорсодержащих и азотных удобрений к лету смогли приспособиться к санкциям и отправили продукцию на альтернативные рынки. При этом в ближайшие полгода ситуация на рынке минудобрений усложнится из-за финансовой нагрузки, которая может появиться на фоне введения экспортной пошлины на удобрения.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что по итогам года производство азотных и фосфорных удобрений упадет в пределах 10%, а выпуск калийных – на 20%. При этом цены на удобрения, скорее всего, не будут расти существенно, так как наблюдаются сложности с вывозом зерна.

В конце сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара и ООН нашли варианты по выводу российских удобрений на рынки.

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