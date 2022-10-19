РБК: банки стали чаще отказывать в кредитах после начала частичной мобилизации

После начала в РФ частичной мобилизации российские банки стали чаще отказывать в кредитах гражданам. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро».

РБК отмечает, что, например, уровень одобрения заявок на ипотеку к 10 октября составляет 59,1%, снизившись с 24 февраля на 13,7 процентного пункта. Основное падение — почти на 10 п.п. — пришлось на начало октября.

Сообщается, что негативную динамику, хоть и не такую заметную, можно встретить и в других сегментах кредитования:

в кредитах наличными доля положительный решений по сравнению с 19 сентября уменьшилась на 4 п.п., до 31%;

в кредитных картах — снизилась на 7 п.п., до 20%;

в POS-кредитах — на 3 п.п., до 19%;

автокредиты упали на 5 п.п., до 24%.

По данным «Скоринг Бюро», уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты, необеспеченные ссуды и POS-кредиты по состоянию на 10 октября оказался на минимальном уровне с марта 2022 года. Также отмечаются исторически низкие уровни по кредитным картам и автокредитам.

Ранее сообщалось, что средний размер потребительского кредита россиян в сентябре 2022 года достиг 289,7 тыс. рублей. Это на 7,1% больше, чем в сентябре 2021 года.