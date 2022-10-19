Мобилизованные бизнесмены получили пять дней на решение оргвопросов

Госдума приняла законопроект, который предоставляет мобилизованным бизнесменам отсрочку для решения организационных вопросов и передачи доверенности на ведение бизнеса другим людям сроком на пять дней. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В публикации отметили, что по первоначальным планам предполагалось выделить на решение оргвопросов неделю, а некоторые депутаты предлагали даже увеличить этот срок, но в итоге его, наоборот, сократили до пяти дней. При этом по законопроекту бизнесмен за установленный срок имеет право передавать управление бизнесом доверенным лицам или же просто сохранить регистрацию своих организаций без изменения на время участия в спецоперации.

Во время обсуждения законопроекта Андрей Альшевских из Единой России усомнился, что предпринимателям хватит недели на решение всех вопросов. Однако глава комитета по экономической политике Максим Топилин объяснил, что предоставить больший срок не получается из-за регламента мобилизационных мероприятий. По итогу обсуждений бизнесмены получили для решения орговопросов всего пять дней.

Также Госдума приняла во втором чтении внесенный правительством в декабре прошлого года законопроект об изменении законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно внесенным изменениям правительство может определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

18 октября Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о кредитных каникулах для обществ с ограниченной ответственностью (ООО), единственными владельцами которых являются учредители, призванные на военную службу в рамках мобилизации.