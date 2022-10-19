В России спрос на медицинские жгуты вырос в 13 раз после 21 сентября

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В России спрос на медицинские жгуты вырос в 13 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты «Контур.Маркета».

По информации агентства, цена на жгуты выросла на 7% и составляет в среднем по стране 147 рублей. Также на 544% увеличились объемы продаж кровеостанавливающих губок. Цена на изделие выросла на 21% и в среднем составляет 148 рублей.

Сообщается, что продажи бинтов выросли на 68%, активированного угля — на 40%, зубных щеток — на 13%, лекарств для желудка — на 10%, лейкопластырей — на 3%, зубной пасты — на 1%.

«Взлет спроса связываем с тем, что люди покупали медпрепараты для собственных «мобилизационных аптечек», куда входили и личные лекарства, и перевязочные средства, и антисептики. Полагаем, рост связан и с тем, что граждане, которые выезжают из страны, берут с собой набор медикаментов первой необходимости», — сказала эксперт «Контур.Маркета» Дарья Жигалина.

Кроме медицинских изделий увеличился спрос на берцы. Их покупают в три раза, а цена на них увеличилась на 16%.

Ранее сообщалось, что спрос на экипировку и другие товары для военных в России за период с 3 по 8 октября упал в среднем на 44% по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее.

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