Азиатские страны закупились золотом летом на фоне падения спроса западных стран

Спрос на покупку золотых слитков со стороны азиатских стран значительно вырос на фоне снижения активности со стороны западных стран. С апреля из хранилищ ведущих мировых бирж драгметаллов в восточном направлении отправили более 527 млн тонн золота, сообщает китайское издание «Хуаньцю шибао».

«По информации Чикагской товарной биржи и Лондонской ассоциации рынка драгметаллов, с апреля из их хранилищ в восточном направлении утекло более 527 тонн золота <....> По данным Всемирного совета по золоту (ВСЗ) в июле импорт золота в Китай достиг 178 тонн, увеличившись на 111 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материале.

Отток драгоценного металла на Восток отражает изменения в тенденции глобального экономического ландшафта, вызванной заметным падением интереса на золото западных стран. В итоге в августе биржевые цены на этот металл выросли на азиатских биржах и, напротив, снизились на Лондонской торговой площадке.

«В августе полуденная эталонная цена золота в Шанхае (SHAUPM), выраженная в юанях, выросла на 0,5%, а утренняя лондонская цена на золото, выраженная в долларах (LBMA), снизилась на 2,6%», — сообщается в статье.

Активность в скупке золота в летний период проявляли и Центробанки азиатских и ближневосточных государств. Запасы драгоценного металла в этих регионах выросли почти на 40 тонн.

«Глобальный спрос на металл со стороны центробанков в июле оставался высоким, при этом их золотые резервы увеличились на 37 тонны. Золотые запасы Центробанка Катара выросли на 15 тонн, сделав его крупнейшим покупателем за месяц. А резервный банк Индии приобрел 13 тонн драгоценного металла. На 12 тонн увеличились резервы и Центробанка Турции», — зафиксировали аналитики Всемирного совета по золоту.

18 октября заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин счел нецелесообразным увеличение доли золота в золотовалютных резервах России. Целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат валютного регулятора.