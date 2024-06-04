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Волочкова заявила, что больше не ищет любви: «Он — временщик»

Балерина Волочкова призналась, что у нее есть мужчина для плотских утех

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла детали своей личной жизни, отметив, что перестала искать любовь. Ее слова передает издание PROZVEZD.

«Да, мужчина для плотских утех имеется, и свою нехитрую задачу он не то, что выполняет, но перевыполняет. Но он — временщик. Свою судьбу — так, чтобы вместе до конца наших дней, — я в нем не вижу», — заявила танцовщица.

Она добавила, что чувствует себя хорошо с нынешним мужчиной, поэтому не грустит из-за отсутствия любви. Волочкова также посетовала на слухи относительно ее свадьбы, которые появились после выхода артистки в образе невестки. Бывшая солистка Большого театра заявила, что эту информацию распространяли «недолюбленные» люди с проблемами в интимной жизни. Она подчеркнула, что ей пока не с кем играть свадьбу.

В мае Волочкова призналась, что мечтает о пышной свадьбе. Она вышла на красную дорожку премии «Ру.ТВ» в белом, похожем на свадебное, платье, и заявила, что хотела бы выйти замуж. Знаменитость понадеялась, что сможет осуществить свое желание, когда встретит достойного мужчину.

В 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007-м бизнесмен и артистка сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском дворце. Через год пара рассталась.

Ранее певица Ольга Орлова назвала мерзким поступок бывшего мужа Пелагеи.

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