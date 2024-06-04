Российскую нейросеть хотят использовать в такси за рубежом

Отечественную систему распознавания лиц намерены внедрить в работу агрегатора такси Ego в Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании NtechLab, разработавшей нейросеть, Алексея Паламарчука.

Отмечается, что для распознавания лиц будет использоваться видеоаналитика. Чтобы пройти проверку, водитель такси должен будет записать секундное видео и отправить его искусственному интеллекту.

«Искусственный интеллект трудно обмануть. Алгоритмы искусственного интеллекта в состоянии отличить реального владельца аккаунта от мошенника и даже от силиконовой маски с его лицом», — подчеркнул Паламарчук.

В Ego при этом уточнили, что технологию также могут внедрить в работу такси в Египте и Марокко.

NtechLab, основанная в 2015 году, является разработчиком технологий распознавания лиц, силуэтов людей, а также автомобилей и номерных знаков. Продукция компании успешно применяется в более чем 30 регионах России и 30 странах мира. Штаб-квартира NtechLab находится в Москве.

Летом прошлого года сообщалось, что NtechLab успешно внедрила систему распознавания лиц в 220 городах Индии.

Ранее выяснилось, что в Египте будут выпускать десятки тысяч Lada.