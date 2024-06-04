В РФС выразили надежду, что Дзюба найдет себе новый клуб

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что футболист Артем Дзюба найдет себе новый клуб, передает «РБ Спорт».

«Это яркий футболист, который многое сделал для развития российского футбола, и очень яркая медийная персона. Надеюсь, что Артем найдет новый клуб в российском футболе», — сказал Дюков.

Соглашение Дзюбы с московским «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее клуб РПЛ не исключил подписание контракта с Дзюбой.