В Белоруссии запретили разрезать для продажи тушки птиц из-за роста цен

В Белоруссии ввели запрет на разрезание тушек птиц в магазинах из-за борьбы с ростом цен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны (МАРТ).

Так, МАРТ и белорусское Министерство сельского хозяйства и продовольствия провели встречу с директорами птицефабрик и руководителями торговых сетей, на которой было объявлено о запрете разрезать птичьи тушки в продаже.

Осуществлять торговлю отдельными частями тушки разрешается только при условии, если они были разрезаны производителем. Поводом для данного запрета стала попытка продавцов обойти указ о запрете роста цен, который подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сам глава государства обратил внимание на тот факт, что предприимчивые продавцы, когда тушки птицы поступали в магазины, разрезали их и продавали составные части дороже, чем, если бы реализовывались целые тушки. В связи с этим МАРТ установил, что цены на другие части тушки не должны превышать стоимость тушки, увеличенной на 10%, лишь стоимость филе может быть выше на 15%.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии ввели для семи крупных производителей мясо-молочного сектора республики ограничения на вывоз продукции в Россию в рамках борьбы с ростом цен на продукты питания в стране.