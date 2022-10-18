Германия отключит все АЭС и выйдет из атомной энергетики

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все атомные электростанции (АЭС) страны будут отключены в апреле, что ознаменует для ФРГ выход из атомной энергетики. Его слова на пресс-конференции после встречи с лидерами профсоюзов Германии передает РИА Новости.

«Все будет так, как мы решили, — выход из атомной энергетики», — заявил Шольц.

Он уточнил, что АЭС в Германии перестанут работать с 15 апреля, в связи с чем «не будет и новых топливных элементов».

Ранее председатель оппозиционной партии ФРГ — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц выступил за продление сроков эксплуатации трех оставшихся в Германии атомных электростанций в условиях нехватки газа.

14 октября партия «Союз-90/«Зеленые» подавляющим большинством голосов решила, что АЭС Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге должны оставаться в резерве до 15 апреля и использоваться для выработки электроэнергии при необходимости. Третья оставшаяся в ФРГ атомная электростанция Emsland должна быть окончательно закрыта 1 января 2023 года.