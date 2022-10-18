Daily Mail: пабы в Британии закрываются до весны, чтобы не разориться на энергокризисе

Британские пабы вынужденно закрываются до весны в попытке избежать серьёзных трат на электроэнергию, продукты и зарплату персоналу, пишет Daily Mail со ссылкой на опрошенных хозяев заведений.

Некоторые руководители пабов принимают последние заказы уже в девять вечера, подают еду только три часа в день, а кто-то даже использует свечи, чтобы не тратить электроэнергию.

Однако некоторые вынуждены закрыться на зимние месяцы, пропуская традиционно оживлённый праздничный период, чтобы не перекладывать выросшие расходы на постоянных клиентов.

Хозяева пабов рассказали изданию, что счета на электроэнергию выросли в три раза, достигая двузначных значений, цитирует публикацию Life.ru.

Уже сейчас они вынуждены платить из собственных карманов, чтобы покрыть расходы, но зимой сумма увеличится ещё сильнее, и пережить этот период они уже не смогут.

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