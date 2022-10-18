Суд оштрафовал Amazon за отказ удалять материалы с информацией о суициде и наркотиках

Суд в Москве назначил компании Amazon штраф в 1 млн рублей за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства, а также штраф в размере 3 млн рублей за отказ убрать информацию о способах изготовления и употребления наркотиков, сообщает ТАСС.

По информации агентства, суд признал компанию Amazon.com, Inc. виновной в неудалении запрещенной к распространению в России информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ) и назначил компании наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.

Также вина была признана за неудаление информации о способах изготовления и использования наркотических средств (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ)

Из материалов дел следует, что поводом послужил отказ компании удалить из одной из связанных с ней соцсетей фотографии с изображением способов совершения самоубийства, а также репосты с запрещенного в России сайта Hydra, на котором содержится информация по изготовлению и продаже наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что Amazon в России грозил штраф в 12 млн рублей.