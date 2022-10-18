В кабмине утвердили отсрочку по некоторым арендным платежам для мобилизованных бизнесменов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому мобилизованным бизнесменам будет предоставлена отсрочка по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что отсрочка для предпринимателей будет действовать весь период прохождения службы.

«Кроме мобилизованных такая мера поддержки коснется предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений», — говорится в сообщении.

Также в публикации говорится, что правительство рекомендовало принять такие же меры поддержки на региональном и муниципальном уровнях.

Ранее заместитель руководителя ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуме предложили дать возможность приостанавливать действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизованных и добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции.

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Мобилизация в России
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