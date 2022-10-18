Bloomberg: США планируют высвободить до 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Власти Соединенных Штатов намерены высвободить еще от 10 до 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы сбалансировать рынок и предотвратить дальнейший сильный рост мировых цен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что планируется осуществить очередной транш в рамках программы интервенций на нефтяном рынке, предусматривающей высвобождение 180 млн баррелей. В марте санкционировали их распродажу.

Ранее сообщалось, что власти США могут начать пополнять стратегические нефтяные запасы при существенном снижении мировых биржевых цен на североморскую марку сырья Brent до $80 за баррель.

13 сентября агентство Reuters передавало, что стратегические нефтяные запасы в США упали на 8,4 млн баррелей, достигнув показателя в 434,1 млн баррелей. Эта планка стала минимальной с октября 1984 года. При этом высвобождение запасов в начале сентября стало самым крупным с начала мая 2022 года.