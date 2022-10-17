«Ъ»: крупнейшие российские производители стали «Северсталь» и НЛМК удержали продажи от падения

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Сергей Фед/РИА «Новости»

Крупнейшие игроки на российском сталелитейном рынке — «Северсталь» и НЛМК — смогли увеличить продажи по итогам третьего квартала 2022 года благодаря активному спросу внутри страны. Это произошло, несмотря на введенные западные санкции, сообщает «Коммерсантъ».

«Продажи НЛМК, главой которой является бизнесмен Владимир Лисин, год к году выросли на 4%, до 12,9 млн тонн, за счет реализации запасов, накопленных на конец 2021 года <....> Продажи «Северстали» за этот период выросли на 2%, до 8,1 млн тонн, за счет хороших результатов третьего квартала, когда восстановился спрос на внутреннем рынке», — говорится в материале.

При этом НЛМК избежала прямых санкций со стороны западных стран, но сталкивается с постепенным закрытием европейского рынка для российских поставок. ЕС уже запретил импорт проката, а в октябре ввел запрет на поставки слябов с 2024 года, что напрямую повлияет на размер экспортной выручки российской компании, у которой есть собственные прокатные активы в Евросоюзе.

«Северсталь», напротив, находится под блокирующими санкциями США. По этой причине представители инвестиционного банка «Синара» заявили, что ожидали большего спада продаж компании на уровне 10-15%, утверждается в статье.

1 августа РБК узнал о просьбе главы ассоциации «Русская сталь» Алексея Мордашова к правительству отменить экспортную надбавку на тарифы РЖД в размере 8% в отношении черных металлов. В документе он также предлагал властям «в срочном порядке» предоставить металлургическим компаниям скидки ради сохранения объемов поставок продукции за границу.

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