С января по сентябрь из России в Грузию было переведено $1,135 млрд

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David Mdzinarishvili/Reuters

По итогам первых девяти месяцев 2022 года из России в Грузию было переведено $1,135 млрд или 70,8 млрд руб. Этот показатель оказался в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщается на сайте Национального банка Грузии.

Россия стала лидером по объемам денежных переводов в эту страну. В сентябре объем переводов вырос на 350%, на долю страны пришлось 44,9% переводов в грузинские банки. Во многом это было обусловлено мобилизацией в России из-за обострения конфликта на Украине. Однако сильнее всего спрос на отправку средств в Грузию с начала года вырос в мае — тогда россияне перевели в страну $505,7 млн.

На втором месте по объему переведенных с начала года денежных средств в грузинские банки с большим отставанием оказалась Италия, откуда в Грузию было отправлено около $317 млн. Третье место заняли США ($234 млн).

В общей сложности с начала текущего года в Грузии из разных стран мира было переведено $2,8 млрд. Этот показатель оказался на 66% больше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

6 октября аналитики грузинской неправительственной организации IDFI (Института развития свободы информации) представили данные, согласно которым с конца февраля 2022 года по 31 августа более 60 тыс. россиян открыли счета в коммерческих банках Грузии. На счетах россиян в Грузии к концу лета оказалось в общей сложности 1,88 млрд лари (более $670 млн).

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