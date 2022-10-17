Зампред Центробанка Заботкин заявил о продолжении роста цен в октябре

Стоимость товаров продолжит расти в октябре после фиксации незначительной инфляции по итогам сентября. Несколько месяцев снижения потребительских цен в России подошли к концу, слова заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина приводит «Интерфакс».

«По месяцу (октябрю — «Газета.Ru») темпы роста цен, по всей видимости, все-таки будут положительными», — указал Заботкин.

При этом он не раскрыл, в каком диапазоне ожидается увеличение стоимости товаров в России по итогам октября. При этом уровень инфляционного давления остается умеренным.

«В последнюю неделю повышение цен было умеренным по широкому кругу товаров», — заключил Заботкин.

28 сентября аналитики Росстата представили данные, согласно которым в период с 20 по 26 сентября инфляция в стране составила 0,08%. С начала первого месяца осени индекс потребительских цен, по оценке ведомства, составил 99,93%. Таким образом, в России после двух месяцев дефляции зафиксировали недельную инфляцию.