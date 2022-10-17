Глава Минфина Силуанов: вопрос об увеличении налоговой нагрузки на граждан РФ неактуален

Министр финансов Антон Силуанов назвал неактуальной меру по увеличению налоговой нагрузки для российских граждан, подчеркнув, что сейчас совсем неподходящее для этого время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем», — сказал глава Минфина.

Он отметил, что прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц была введена в первую очередь для поддержки детей с редкими заболеваниями, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

Силуанов добавил, что фонд «Круг добра», который занимается такими случаями, с 2022 по 2023 год соберет в два раза больше, чем ожидалось — порядка 140 млрд рублей. В связи с этим прогрессия увеличена не будет, в ведомстве придерживаются позиции, что это имеет отрицательный эффект на доверие к действиям кабинета министров, руководства страны.

Ранее сообщалось, что Минфин выразил готовность при необходимости подержать из бюджета РФ приграничные регионы.