FT: Хорватия захотела выйти победителем из энергокризиса при помощи нефтепровода

Хорватия может выйти победителем из энергетического кризиса благодаря нефтепроводу, который задумывался как югославский конкурент советской инфраструктуре. Об этом пишет The Financial Times.

«Загреб работает над тем, чтобы удвоить до 2 млн тонн в месяц пропускную способность нефтепровода Adria. Это станет спасательным кругом для других стран-членов Евросоюза Венгрии, Словакии и Словении, а также Сербии и Боснии, у которых есть терминалы и нефтеперерабатывающие заводы, подключенные к трубопроводу», — отметили в публикации.

Аналитики сошлись во мнении, что Хорватия смогла увеличить свои возможности и по поставкам газа с 2,9 млрд кубометров в год до 6,1 млрд кубометров. При этом активные инвестиции в ветровую и солнечную энергетику сделают страну нетто-экспортером.

При этом Хорватия смогла добиться большей независимости от российских поставок еще задолго до спецоперации на Украине. Кроме того, страна теперь получает выгоду от того, что становится крупным поставщиком для тех, кто вынужден диверсифицировать импорт энергоносителей.

10 октября ТАСС со ссылкой на представителя венгерского правительства Золтана Ковача сообщил, что Венгрия и Сербия построят нефтепровод для доставки российского топлива. На данный момент, Сербия получает основной объем нефти и нефтепродуктов по трубопроводу из Хорватии, однако из-за антироссийских санкций такой метод доставки вскоре станет недоступным.