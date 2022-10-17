FT: Хорватия захотела выйти победителем из энергокризиса при помощи нефтепровода

close
100%
РИА «Новости»

Хорватия может выйти победителем из энергетического кризиса благодаря нефтепроводу, который задумывался как югославский конкурент советской инфраструктуре. Об этом пишет The Financial Times.

«Загреб работает над тем, чтобы удвоить до 2 млн тонн в месяц пропускную способность нефтепровода Adria. Это станет спасательным кругом для других стран-членов Евросоюза Венгрии, Словакии и Словении, а также Сербии и Боснии, у которых есть терминалы и нефтеперерабатывающие заводы, подключенные к трубопроводу», — отметили в публикации.

Аналитики сошлись во мнении, что Хорватия смогла увеличить свои возможности и по поставкам газа с 2,9 млрд кубометров в год до 6,1 млрд кубометров. При этом активные инвестиции в ветровую и солнечную энергетику сделают страну нетто-экспортером.

При этом Хорватия смогла добиться большей независимости от российских поставок еще задолго до спецоперации на Украине. Кроме того, страна теперь получает выгоду от того, что становится крупным поставщиком для тех, кто вынужден диверсифицировать импорт энергоносителей.

10 октября ТАСС со ссылкой на представителя венгерского правительства Золтана Ковача сообщил, что Венгрия и Сербия построят нефтепровод для доставки российского топлива. На данный момент, Сербия получает основной объем нефти и нефтепродуктов по трубопроводу из Хорватии, однако из-за антироссийских санкций такой метод доставки вскоре станет недоступным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть