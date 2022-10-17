Госбанки Китая продали доллары США для стабилизации юаня

Крупные госбанки Китая продали большой объем долларов США с использованием комбинации свопов и спотовых транзакций для стабилизации юаня, передает Общественная служба новостей.

Так, шесть банковских источников оповестили, что государственные банки страны были замечены при обмене валют на форвардном рынке, что также применялось Китаем в 2018 и 2019 годах.

Отмечается, что после таких действий госбанка форвардный курс обмена быстро упал, подтолкнув юань к 6,95 за доллар.

Один из источников заметил, что размер операции по продаже доллара был «довольно огромным».

Обычно государственные банки торгуют от имени Центрального банка на валютном рынке Китая, но подобные сделки также могут совершаться для личных целей или для корпоративных клиентов.