Названа причина остановки добычи нефти на «Сахалине-1»

Отказ оператора «Сахалина-1» американской Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота» является причиной остановки добычи нефти на этом проекте. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Как сообщается, это произошло после того, как в результате санкций танкеры «Совкомфлота», который попал под них в конце марта, лишились покрытия от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs). «Совкомфлот» привлек российского страховщика, но это не устроило Exxon (доля в «Сахалине-1» — 30%). При этом отгрузки с проекта «Сахалин-2» в полностью аналогичной ситуации продолжились.

В итоге уже в мае добыча на «Сахалине-1» прекратилась из-за переполнения резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри, откуда осуществляется ее отгрузка на мировой рынок.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает восстановления добычи на проекте «Сахалин-1» после смены оператора.

7 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1», который получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

Иностранным акционерам проекта — американской ExconMobil, японской Sodeco и индийской ONGC — дали месяц на то, чтобы подать заявку на участие в новой компании. Согласно указу главы государства, зарубежные компании также могут рассчитывать на долю пропорционально текущему владению.