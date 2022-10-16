Госдеп: США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ

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Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил о мобилизации ресурсов Соединенных Штатов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BTV.

По его словам, Штаты мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Евросоюза.

«Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу», — рассказал Пайетт.

Он выразил надежду на то, что Европа «с гарантированной и солидной поддержкой США» успешно преодолеет зимний период.

Ранее президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов.

Он также добавил, что итальянцам предстоящей зимой стоит готовиться к нормированному потреблению газа.

До этого в МВФ сообщили, что полное прекращение поставок газа из России в сочетании с холодной зимой в ряде государств Центральной и Восточной Европы может привести к сокращению до 3% ВВП.

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