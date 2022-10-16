DWN: желание властей ФРГ поддержать экономику страны на €200 млрд лишь ускорит инфляцию

Попытки властей Германии удержать экономику Германии наплаву за счет выделения €200 млрд из бюджета лишь ускорит рост цен. Об этом пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Бундестаг намерен выделить €200 млрд для поддержки экономического сектора. Однако огромная масса ничем не обеспеченных денег лишь спровоцирует дополнительный рост цен», — отметили в публикации.

По данным издания, если Германия выделит такой объем средств, то может потерять возможность эффективно обслуживать свой долг. При этом такая экономическая политика лишь приведет к обесцениванию валюты.

Авторы статьи добавили, что власти Германии всеми силами стараются успокоить население страны. Однако никто не оценил общего влияния таких мер на развитие ситуации.

13 октября на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) сообщалось, что темпы роста инфляции в Германии заметно ускорились в годовом выражении и по итогам сентября достигли рекордного уровня 10%.

До этого аналитики Destatis представили данные, согласно которым оборот розничной торговли в стране по итогам августа 2022 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение покупательской активности зафиксировали в продовольственном сегменте (-1,7%) и в сфере интернет-продаж (-7%).