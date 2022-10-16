Минтранс предоставит перевозчикам компенсацию за изъятые в недружественных странах авто

Автоперевозчики получат компенсации из-за ущерба, возникшего в результате изъятия транспорта и грузов в «недружественных» странах. Об этом сообщается на сайте Минтранса.

«С помощью субсидий российские перевозчики смогут восстановить парк своего подвижного состава, сохранить рабочие места и продолжать оказание услуг по перевозке грузов», — отметили в публикации.

В пресс-службе указали, что субсидии в размере 1,64 млрд рублей отправится в 73 российских региона. Эти средства получат автопредприятия на компенсацию изъятия 258 транспортных средств, включая 118 с грузом. При этом выплаты будут совершены в этом году.

В Минтрансе добавили, что объявление об отборе получателей будет размещено на едином портале бюджетной системы РФ. Туда перевозчики будут загружать необходимые документы. При этом факт причинения ущерба подтверждается решением зарубежных органов власти об изъятии транспорта и прочими соответствующими подтверждающими документами.

В конце июня рабочая группа Госсовета по энергоэффективности направила в кабмин предложение зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков, в частности сжиженного природного газа (СПГ).