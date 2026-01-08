Жительницу Пензенской области оштрафовали за публикацию видео иноагента

Лунинский районный суд Пензенской области оштрафовал 41-летнюю Светланза публикацию видео Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, суд рассмотрел дело в конце декабря 2025 года. Женщину обвинили в дискредитации российской армии.

«По данным следствия, в июне прошлого года девушка опубликовала в ВК ролик политика Максима Каца под названием «Минута в минуту — как начиналась большая война». Видео, в котором обнаружили дискредитацию, было выпущено в годовщину начала СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru») в 2024 году», — говорится в публикации.

Женщина частично признала свою вину, уточнив, что была недовольна призывом родственника на воинскую службу. Суд учел доход Светланы ниже прожиточного минимума и постановил взыскать с нее штраф в размере 15 000 рублей.

24 сентября 2025 года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца по делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов. Позже его объявили в розыск на территории всех государств — членов Интерпола.

Ранее суд заочно приговорил Каца к 8 годам колонии.