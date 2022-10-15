Министр экономики Болгарии заявил о решении вопроса с поставками газа в страну

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Stoyan Nenov/Reuters

Министр экономики и промышленности технического правительства Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна решила вопрос с поставками газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минэкономики, «Болгария обеспечена голубым топливом», и бизнес в стране «может развиваться спокойно».

При этом Стоянов отметил, что ситуация с поставками газа «динамична», но сейчас у Болгарии имеется долгосрочный контракт с Азербайджаном, а также соглашения о поставках сжиженного и трубного газа.

«На торгах по поставке газа, которые мы объявили, ожидаются очень конкурентные цены, так что можно сказать, что кризис мы преодолели», — резюмировал министр.

Ранее телеканал BTV сообщал, что комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла предложение болгарской газораспределительной компании «Булгаргаз» о сокращении цены на газ на 34% с 1 октября. Отмечается, что стоимость топлива в сентябре составила 353,063 лева (около €180) без дополнительных платежей за мегаватт-час, что стало рекордном для страны. Теперь стоимость газа должна снизиться до 233,36 лева (около €116,5).

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