Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ФРГ может стать проигравшей стороной в «экономической войне», если не согласится использовать «Северный поток — 2». Об этом сообщает Deutschlandfunk.

«Против Германии ведется экономическая война», — сказала она, уточнив, что в этой «войне» может проиграть Германия и поэтому АдГ выступает за скорейшее введение в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» и начало переговоров по украинскому вопросу с участием России.

Вайдель также отметила, что тема референдумов о вхождении новых территорий в состав России — это не проблема ФРГ.

Ранее директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что намерения Германии отказаться от импорта газа из РФ подтверждают тот факт, что немецкие власти беспрекословно следуют «русофобским установкам» США, которые поставили задачу вытеснить Россию с энергетического рынка Европы.