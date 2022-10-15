Доходы бюджета Украины выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев рассказал, что налоговые поступления в государственный бюджет страны увеличились на 18,5% благодаря резервам теневой экономики. Его слова приводит РИА «Новости».

«Несмотря на то, что экономика просела, у нас есть достаточно огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета», — отметил Гетманцев.

По его словам, в этом году налоговые поступления превысили план предыдущего года, и «военный 2022 год» дает больше «мирного 2021 года» на 18,5% налоговых сборов за счет «детенизации экономики».

Ранее Международный валютный фонд выделил Киеву $1,3 млрд дополнительного финансирования. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что деньги пойдут на усиление обороноспособности, выплату пенсий и поддержку экономики.

В следующем году, добавил он, Украине потребуется более $55 млрд, 17 млрд из которых планируется потратить на проекты по реконструкции.