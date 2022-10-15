Доходы бюджета Украины выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики

close
100%
Depositphotos

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев рассказал, что налоговые поступления в государственный бюджет страны увеличились на 18,5% благодаря резервам теневой экономики. Его слова приводит РИА «Новости».

«Несмотря на то, что экономика просела, у нас есть достаточно огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета», — отметил Гетманцев.

По его словам, в этом году налоговые поступления превысили план предыдущего года, и «военный 2022 год» дает больше «мирного 2021 года» на 18,5% налоговых сборов за счет «детенизации экономики».

Ранее Международный валютный фонд выделил Киеву $1,3 млрд дополнительного финансирования. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что деньги пойдут на усиление обороноспособности, выплату пенсий и поддержку экономики.

В следующем году, добавил он, Украине потребуется более $55 млрд, 17 млрд из которых планируется потратить на проекты по реконструкции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть