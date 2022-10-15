ФРГ решила усилить защиту критической инфраструктуры после диверсии на «Северных потоках»

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала операторов критически важной инфраструктуры усилить безопасность ее объектов и вложить средства в строительство новых на фоне диверсии на «Северных потоках» и порчи кабелей сети Deutsche Bahn. Об этом она заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Фезер подчеркнула, что операторам нужно всесторонне подготовиться к таким опасностям, как стихийные бедствия, терроризм, диверсии, а также человеческие ошибки. По ее словам, инциденты на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также сбой в системе радиосвязи поездов на севере ФРГ показывают изменение ситуации в области безопасности.

«Защита нашей критической инфраструктуры имеет наивысший приоритет», — сказала Фезер.

По ее словам, органы безопасности принимают «дополнительные меры защиты там, где это требуется». Таким образом, за счет увеличения присутствия полиции на море была усилена защита морской инфраструктуры.

Министр также отметила, что в 2022 году она представит ключевые моменты нового закона о защите объектов.

Ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры ФРГ сообщил о начале расследования диверсии на железной дороге на севере страны, которая привела к повреждению кабельной сети.