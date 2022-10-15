ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из РФ валюты на сумму более $10 тысяч

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который предполагает, что Банк России сможет давать разрешение на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 … предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом «ж» пункта 1 этого указа», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров ЦБ.

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время изменение лимитов по снятию валюты со счетов невозможно из-за действующих против России международных санкций.

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