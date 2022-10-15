Польша восстановила прокачку по нефтепроводу «Дружба»

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Польский нефтегазовый концерн PERN сообщил, что перекачка сырой нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба» восстановлена. Заявление компании приводит Reuters.

«Технические службы PERN в субботу восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть доставлялась немецким клиентам компании», — указала компания.

13 октября PERN сообщала, что приступила к ремонту поврежденной нитки трубопровода. Как указал оператор, цель работ заключается в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья.

12 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, обнаружили утечку. Повреждение произошло на магистрали, по которой сырая нефть поступает в Германию. Утечка из нефтепровода, обслуживаемого PERN, произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер. Польский оператор заявил, что не обнаружил вину третьих лиц в разливе нефти.

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