Новак: традиционные энергоресурсы будут занимать доминирующую позицию в мире еще 50 лет

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Традиционные энергоресурсы будут занимать главенствующую позицию в мире еще минимум полвека. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Про углеводороды могу сказать. На наш взгляд, и это, наверное, наши нефтяные компании подтвердят, я думаю, точно больше 50 лет они будут занимать доминирующее положение в энергетическом балансе», — отметил Новак.

По его словам, уголь все равно сохранил основную долю в мировом энергобалансе даже после того, как появились новые источники энергии. Например, если уголь в конце XIX века составлял 90% в общем энергобалансе, то сейчас около 25%. То есть ресурс все равно занимает свою долю и никуда не делся.

Он добавил, что не видел никаких прогнозов по поводу того, что энергобаланс будет состоять лишь из чистых источников энергии. При этом энергопереход все равно будет идти, а его скорость будет зависеть от развития технологий и науки.

12 сентября в статье издания Sankei Shimbun сообщалось, что страны Запада на фоне украинского кризиса лицемерно бросились закупать ископаемые ресурсы, а их так называемая зеленая политика привела к беде развивающиеся страны.

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