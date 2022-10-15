Глава Минфина Франции попросил США отправлять СПГ в ЕС по приемлемой цене

США необходимо отправлять СПГ в Европу по более приемлемым ценам, чем сейчас. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает Le Figaro.

«Мы ожидаем большего от американской администрации. Франция ждет получения более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода», — отметил Ле Мэр.

В публикации отметили, что в Европе и во Франции уже проявляются последствия энергокризиса. На этом фоне США начинают захватывать рынок газа при помощи поставок СПГ. Однако американские цены достаточно высокие, что совсем не нравится европейцам. То есть на фоне достаточно дешевого российского газа поставки из США выглядят золотыми.

В статье указали, что доля поставок СПГ из США за год выросла с 28% до 45%. При этом получить топливо получается не у всех и страны начинают конкурировать между собой за доступ к СПГ.

13 октября вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки американских ресурсов в Европу. По словам вице-премьера, американский сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для рынка США. Он отметил, что такие цены создают условия для «вхождения Европы в энергетическую бедность».